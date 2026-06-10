Дебютант сборной России Адамов высказался о работе с Кафановым

- Общение с Кафановым происходит каждый день. Если говорить про советы, то каких-то супер от него не было — работали в штатном режиме.
Атмосфера хорошая со всеми тренерами. Всё отлично, - приводит слова Адамова "Чемпионат".
Вчера, 9 июня, национальная команда России одержала победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче со счетом 3:0, встреча проходила в Калининграде. Забитыми мячами отметились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
Денис Адамов вышел на поле во втором тайме, дебютировав за сборную России, до этого он оставался на скамейке запасных в восьми встречах. Напомним, что голкипер является игроком петербургского "Зенита".