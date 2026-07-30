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Легионер "Динамо" заявил, что его пугают цены на аренду жилья в Москве

Бразильский полузащитник "Динамо" Рубенс признался, что стоимость аренды жилья в Москве стала для него неприятным сюрпризом.
Фото: ФК "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Рубенс поделился впечатлениями от жизни в Москве после переезда в Россию.

"Москва — это великолепный город, а Россия — хорошее место для жизни. Тут красиво, безопасно. Моя семья любит здесь жить. Могу сказать только хорошее, несмотря на то, что в Москве в некоторых местах дорого", — заявил Рубенс.

Бразилец признался, что сильнее всего его удивила стоимость аренды жилья.

"Меня пугают больше всего цены на аренду жилья. Очень дорого, если сравнивать с Бразилией. На те деньги, что я снимаю дом в Москве, в Бразилии мог бы жить на вилле. Рестораны чуть дорогие, супермаркеты. Хотя есть некоторые вещи, которые дешевле, чем в Бразилии", — отметил полузащитник.

Рубенс также сравнил чемпионаты России и Бразилии, подчеркнув, что РПЛ отличается более высокой интенсивностью и большим количеством единоборств. В первом туре нового сезона "Динамо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" (0:0).

Источник: "Совспорт"

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