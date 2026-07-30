Легионер "Динамо" заявил, что его пугают цены на аренду жилья в Москве

Фото: ФК "Динамо"

"Москва — это великолепный город, а Россия — хорошее место для жизни. Тут красиво, безопасно. Моя семья любит здесь жить. Могу сказать только хорошее, несмотря на то, что в Москве в некоторых местах дорого", — заявил Рубенс.

"Меня пугают больше всего цены на аренду жилья. Очень дорого, если сравнивать с Бразилией. На те деньги, что я снимаю дом в Москве, в Бразилии мог бы жить на вилле. Рестораны чуть дорогие, супермаркеты. Хотя есть некоторые вещи, которые дешевле, чем в Бразилии", — отметил полузащитник.