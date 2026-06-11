Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", несколько дней назад сине-бело-голубые направили официальное предложение по трансферу форварда. По данным источника, сумма оффера превышала 20 миллионов евро. Тем не менее руководство бело-голубых не согласилось на сделку и отклонило предложение.
Ранее представители "Динамо" неоднократно заявляли, что клуб не рассматривает вариант с продажей одного из своих лидеров. Контракт Тюкавина с московской командой действует до лета 2030 года.
"Зенит" сделал официальное предложение по трансферу Тюкавина - источник
"Зенит" предпринял попытку приобрести нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, однако получил отказ.
Фото: ФК "Динамо"