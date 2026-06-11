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Червиченко - о футболисте "Спартака": не понимаю, зачем его брали - пусть уходит

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о защитнике красно-белых Илье Самошникове.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Червиченко, он не понимает, зачем Самошникова брали в "Спартак", и считает, что футболисту стоит уйти из клуба.

- Я вообще не понимаю, зачем Самошникова брали в "Спартак". С первого дня это говорил. Видимо, в клубе кто-то прикалывается и берёт игроков, которых не хочет выпускать на поле.

Последний раз он хоть что-то из себя представлял в "Рубине". Непонятно, зачем он нужен клубу, пусть уходит, - приводит слова Червиченко Metaratings.

Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно 2025 года за 3,7 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах пять матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб намерен отдать Самошникова в аренду, сам футболист также не против перейти в другую команду, чтобы получать больше игровой практики.

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