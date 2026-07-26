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Григорян: "Спартак" провел отличный матч

Российский тренер Александр Григорян высказался о победе "Спартака" над "Родиной" в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" провел отличный матч, а Хуан Карлос Карседо оставляет солидное впечатление как тренер. У него есть способность проводить локальные ротации по позициям, он грамотно использует Руслана Литвинова, и Манфред Угальде все время открывается и обостряет. У "Спартака" все великолепно!" - сказал Григорян "Матч ТВ".


В первом туре Российской Премьер-Лиги столичный клуб одержал разгромную домашнюю победу над московской "Родиной" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. В следующем туре команда Хуана Карседо сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". "Родине" предстоит принять на домашнем стадионе "Ростов".

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