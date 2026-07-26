Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
17:00
АхматНе начат
Оренбург
19:30
РостовНе начат
Рубин
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Ленинградец
16:00
УралНе начат
Уфа
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Торпедо
17:00
ШинникНе начат
Сочи
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Луис Энрике и "Ботафого" договорились о трансфере - источник

Нападающий "Зенита" Луис Энрике и "Ботафого" договорились об условиях трансфера.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщают Canal do Anderson Motta и Canal do Manel на страницах в социальной сети X.

Сообщается, что при первом предложении санкт-петербургского клуба по покупке полузащитника Данило "Ботафого" выдвинул вариант с его обменом на Энрике, однако Данило отказался ехать в Россию. "Зенит" будет улучшать предложение по трансферу игрока.

Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится