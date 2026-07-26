Об этом сообщают Canal do Anderson Motta и Canal do Manel на страницах в социальной сети X.
Сообщается, что при первом предложении санкт-петербургского клуба по покупке полузащитника Данило "Ботафого" выдвинул вариант с его обменом на Энрике, однако Данило отказался ехать в Россию. "Зенит" будет улучшать предложение по трансферу игрока.
Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
Луис Энрике и "Ботафого" договорились о трансфере - источник
Нападающий "Зенита" Луис Энрике и "Ботафого" договорились об условиях трансфера.
Фото: ФК "Зенит"