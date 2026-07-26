Лепехин: очень возможно, что Соболев станет лучшим бомбардиром в этом сезоне

"Такой человек нужен команде, которая борется за чемпионство. Очень даже возможно, что Александр станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. В "Зените" это сделать проще, чем в другой команде, все шансы есть", - сказал Лепехин "Чемпионату".
Вчера, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре чемпионата России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Соболев также забил гол в Суперкубке России и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
В прошлом сезоне нападающий вышел на поле в 28 матчах в рамках чемпионата России и записал на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи. Контракт 29-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона. Ранее он дважды становился лучшим бомбардиром Кубка России.