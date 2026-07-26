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Тедеев оценил матч ЦСКА и "Балтики"

Бывший главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал победу ЦСКА над "Балтикой" в первом туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Вчерашний матч с "Балтикой" показал, что ЦСКА должен бороться за чемпионство, но с одним условием — им надо усиливаться. Если это произойдёт, мы будем видеть ЦСКА в фаворитах чемпионата", - сказал Тедеев "Чемпионату".


В первом туре чемпионата России ЦСКА сумел добиться волевой победы со счётом 2:1, уступая по ходу встречи после быстрого пропущенного мяча. Уже в следующем туре команда Дмитрия Игдисамова сыграет на своём поле с самарскими "Крыльями Советов", а "Балтика" примет московское "Динамо".

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