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Кукурелья набил татуировку с главным тренером сборной Испании

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сдержал обещание, данное перед чемпионатом мира.
Фото: социальные сети
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья обещал сделать татуировку с изображением главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте в случае победы на ЧМ-2026. Новичок мадридского "Реала" сдержал слово и опубликовал фото с соцсети.

Напомним, в финале мирового первенства испанцы одержали победу над сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0 и стали обладателями трофея во второй раз в своей истории.

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