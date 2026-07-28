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"У нас и так была не самая большая обойма". Карпускас - об уходе Воробьева из "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас рассказал, как восприняли в команде трансфер форварда Дмитрия Воробьева в "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"
"Скажу так — у нас в сентябре–октябре прошлого года была не самая большая обойма. А с той обоймы ушли три человека. Вот так прокомментирую", - приводит слова Карпукаса "РБ Спорт".

Центральный нападающий Дмитрий Воробьев перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар" в текущее летнее трансферное окно и подписал четырехлетний контракт.

Воробьев - воспитанник краснодарской академии. В прошлом сезоне 28-летний форвард забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач в 34 матчах за "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России.

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