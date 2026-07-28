"Анжи" потерпел разгромное поражение в матче 1-го раунда Кубка России

"Анжи" проиграл "Нефтянику" и завершил выступление в Кубке России (1:5).

Фото: телеграм-канал Кубка России

Сегодня, 28 июля, состоялся матч первого раунда Пути регионов Кубка России, в котором махачкалинский "Анжи" принимал у себя дома "Нефтяник" из Избербаша. Игра проходила на стадионе "Труд" в Махачкале и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 1:5.



При счете 1:3 махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления защитника Марата Идрисова на 77-й минуте игры.



Отметим, "Анжи" сыграл в Кубке России впервые за 4 года.