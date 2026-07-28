"Клуб знает мою позицию, я знаю позицию клуба". Карпукас - о переговорах с "Локомотивом"

"Клуб знает мою позицию, я знаю позицию клуба. Конечно, пока не буду ее озвучивать, пока вот так. Позиции далеки друг от друга? Мне кажется, мы все понимаем наш общий знаменатель", - сказал Карпукас.
Артем Карпукас - воспитанник академии московского "Локомотива". За основную команду опорный полузащитник выступает с 2022 года. Нынешнее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом истекает будущим летом.
На счету хавбека 141 матч в футболке "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: "РБ Спорт"