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"Клуб знает мою позицию, я знаю позицию клуба". Карпукас - о переговорах с "Локомотивом"

Хавбек "Локомотива" Артем Карпукас поделился информацией о переговорах с московским клубом по новому контракту.
Фото: ФК "Локомотив"
"Клуб знает мою позицию, я знаю позицию клуба. Конечно, пока не буду ее озвучивать, пока вот так. Позиции далеки друг от друга? Мне кажется, мы все понимаем наш общий знаменатель", - сказал Карпукас.

Артем Карпукас - воспитанник академии московского "Локомотива". За основную команду опорный полузащитник выступает с 2022 года. Нынешнее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом истекает будущим летом.

На счету хавбека 141 матч в футболке "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: "РБ Спорт"

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