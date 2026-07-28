"Клуб знает мою позицию, я знаю позицию клуба". Карпукас - о переговорах с "Локомотивом"

Фото: ФК "Локомотив"

"Клуб знает мою позицию, я знаю позицию клуба. Конечно, пока не буду ее озвучивать, пока вот так. Позиции далеки друг от друга? Мне кажется, мы все понимаем наш общий знаменатель", - сказал Карпукас.