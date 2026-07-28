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Мбаппе отреагировал на назначение Зидана новым главным тренером сборной Франции

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.
Фото: Getty Images
"Добро пожаловать домой", — написал Мбаппе в социальной сети.

Официально о назначении Зидана было объявлено сегодня, 28 июля. Контракт с специалистом рассчитан до 2030 года.

Ранее сборную Франции на протяжении 14 лет подряд возглавлял Дидье Дешам.

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