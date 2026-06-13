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Экс-игрок "Спартака" оценил возможный трансфер Воробьёва

Юрий Ковтун скептически отнёсся к возможному переходу Дмитрия Воробьёва в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
Экс-игрок признался, что не видит форварда "Локомотива" футболистом, который напрямую ассоциируется с московским клубом.

- Для меня Воробьев не сильно ассоциируется со "Спартаком". Думаю, тут вопрос завязан на российском паспорте, учитывая новый лимит. В "Спартаке" сейчас российского нападающего нет, - приводит слова Ковтуна "РБ Спорт".

Информация об интересе красно-белых к нападающему "Локомотива" появилась ранее в СМИ. В минувшем сезоне Воробьёв был одним из самых результативных игроков железнодорожников: в 26 матчах чемпионата он забил 10 мячей и ещё шесть раз ассистировал партнёрам.

Рыночная стоимость 28-летнего форварда оценивается в шесть миллионов евро.

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