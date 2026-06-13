Экс-игрок "Спартака" оценил возможный трансфер Воробьёва

- Для меня Воробьев не сильно ассоциируется со "Спартаком". Думаю, тут вопрос завязан на российском паспорте, учитывая новый лимит. В "Спартаке" сейчас российского нападающего нет, - приводит слова Ковтуна "РБ Спорт".
Информация об интересе красно-белых к нападающему "Локомотива" появилась ранее в СМИ. В минувшем сезоне Воробьёв был одним из самых результативных игроков железнодорожников: в 26 матчах чемпионата он забил 10 мячей и ещё шесть раз ассистировал партнёрам.
Рыночная стоимость 28-летнего форварда оценивается в шесть миллионов евро.