Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Германия
20:00
КюрасаоНе начат
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Юран рассказал, почему согласился возглавить "Урал"

Сергей Юран рассказал, почему согласился возглавить "Урал" вскоре после ухода из "СКА-Хабаровск".
Фото: ФК "Химки"
По словам специалиста, решающую роль сыграли амбициозные задачи екатеринбургского клуба.

- Буквально через два дня после ухода из "СКА" поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: "Хотел бы встретиться и переговорить". Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду, - цитирует Юрана "Чемпионат".

Юран также добавил, что несколько дней обдумывал предложение, поскольку понимал ответственность перед болельщиками и руководством региона. По его словам, одной из главных причин согласия стала цель вернуть "Урал" в РПЛ.

Ранее специалист покинул "СКА-Хабаровск", который возглавлял с конца мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится