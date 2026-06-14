Юран рассказал, почему согласился возглавить "Урал"

- Буквально через два дня после ухода из "СКА" поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: "Хотел бы встретиться и переговорить". Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду, - цитирует Юрана "Чемпионат".
Юран также добавил, что несколько дней обдумывал предложение, поскольку понимал ответственность перед болельщиками и руководством региона. По его словам, одной из главных причин согласия стала цель вернуть "Урал" в РПЛ.
Ранее специалист покинул "СКА-Хабаровск", который возглавлял с конца мая.