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Тарасов: для ЦСКА продление Акинфеева - это только плюс

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался о продлении соглашения ЦСКА с Игорем Акинфеевым.
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Тарасов заявил, что с Игорем Акинфеевым внутри команды будет порядок.

"Я не верю в цифры и возраст, хотя кто-то говорит, что в 40 лет ты старый и тому подобное. Важно, что у тебя в голове. Могу только поздравить Игоря, он молодец.

Для ЦСКА это только плюс, когда такой лидер продлевает контракт. Это значит, что внутри команды точно будет порядок", - сказал Тарасов Metaratings.

Игорь Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с начала января 2003 года. В прошедшем сезоне за "армейцев" голкипер провел 21 матч, пропустил 23 гола и отыграл 4 встречи на ноль. Трансферная стоимость 40-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

В начале июня пресс-служба московского клуба объявила о продлении соглашения с Акинфеевым до конца сезона-2026/2027.

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