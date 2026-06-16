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Батраков женился на бывшей футболистке "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков сообщил о важном событии в личной жизни.
соцсети Батракова
Футболист официально оформил отношения со своей избранницей Ириной Подшибякиной. О свадьбе стало известно после публикаций в социальных сетях молодожёнов. Батраков и Подшибякина разместили совместные фотографии в свадебных нарядах, сопроводив их коротким сообщением: "Наш день. Наша история. 16.06.2026".

Подшибякина является воспитанницей академии "Чертаново", а с 2021 года выступала за "Локомотив". В 2024 году она объявила о завершении профессиональной карьеры.

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