В пресс-службе железнодорожников поблагодарили футболиста за работу в команде и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
Тимофеев стал игроком "Локомотива" летом 2024 года. За это время хавбек принял участие в 25 встречах, отметившись одним голом и одним ассистом на партнёра.
До перехода в столичный клуб 31-летний футболист защищал цвета "Спартака", "Крыльев Советов" и "Ахмата".
"Локомотив" сообщил об уходе полузащитника
Московский "Локомотив" объявил об уходе полузащитника Артёма Тимофеева. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию.
Фото: ФК "Локомотив"