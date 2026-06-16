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"Локомотив" сообщил об уходе полузащитника

Московский "Локомотив" объявил об уходе полузащитника Артёма Тимофеева. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию.
Фото: ФК "Локомотив"
В пресс-службе железнодорожников поблагодарили футболиста за работу в команде и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Тимофеев стал игроком "Локомотива" летом 2024 года. За это время хавбек принял участие в 25 встречах, отметившись одним голом и одним ассистом на партнёра.

До перехода в столичный клуб 31-летний футболист защищал цвета "Спартака", "Крыльев Советов" и "Ахмата".

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