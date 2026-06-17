Агент Дзюбы раскрыл ситуацию с поиском нового клуба

- Ситуация по будущему Артема не изменилась: есть интерес от нескольких команд, но пока без конкретики. Мы не торопимся. Последние трансферные окна, когда Артем был свободным агентом, приучили, что здесь спешка не нужна. Рано или поздно устраивающий все стороны вариант выкристаллизуется, - цитирует агента Sport24.
Также представитель игрока подчеркнул, что на нынешнем этапе карьеры Дзюба может позволить себе внимательно рассматривать поступающие предложения и выбирать наиболее подходящий вариант продолжения карьеры.
Последним клубом 36-летнего форварда был "Акрон". За тольяттинскую команду нападающий выступал с 2024 года, а летом 2026-го покинул клуб после завершения срока действия контракта