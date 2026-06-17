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Шварц ответил на вопрос об интересе ЦСКА

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц ответил на вопрос о переговорах с ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шварца, сейчас он в "Динамо" и не нужно думать, что было с другим клубом.

- Сейчас я в "Динамо". У нас были хорошие переговоры. Давайте не думать, что было с прошлым клубом, - приводит слова Шварца "Чемпионат".

Сегодня, 17 июня, Сандро Шварц прилетел в Москву - напомним, что ранее немецкого специалиста назначили на пост главного тренера столичного "Динамо". Он работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка страны.

Сообщалось, что ЦСКА также был заинтересован в приглашении Шварца, однако бело-голубые предложили специалисту более выгодные финансовые условия.

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