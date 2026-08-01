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Наумов: отвратительная игра "Локомотива" в Махачкале, позорное поражение

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info поражение "красно-зеленых" от махачкалинского "Динамо" во втором туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Мх
- Позорное поражение "Локомотива", отвратительная игра у команды. Очень плохо выглядит "Локомотив". Думаю, это ещё и на фоне усталости, хоть Галактионов и говорит, что после матча с "Ахматом" они проверили функциональную готовность и она хорошая.

Но, мне кажется, что на второй тайм они вышли опустошенными и неготовыми к игре. Еле ноги передвигали. Настолько хозяева поля были быстрее, что я думал, пять мячей получим. Очень плохо команда пока готова, и усиливать игру особо некем. Сказывается нехватка высокого нападающего. И очень слабо пока функционально выглядят, - сказал Наумов.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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