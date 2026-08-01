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"Локомотив" впервые с 2006 года набрал одно очко после двух туров

Московский "Локомотив" неудачно начал новый сезон чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
В первом туре команда Михаила Галактионова сыграла вничью с "Ахматом" (1:1). Во втором туре "Локомотив" на выезде уступил махачкалинскому "Динамо" со счётом 1:2.

Как сообщает Opta Sports, железнодорожники набрали лишь одно очко в двух стартовых турах РПЛ впервые с сезона-2006. Тогда московский клуб также начал чемпионат с одного балла, однако впоследствии сумел завершить турнир на третьем месте и завоевать бронзовые медали.

В следующем туре РПЛ на своём поле команда Михаила Галактионова примет тольяттинский "Акрон".

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