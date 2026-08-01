Евсеев рассказал, за счёт чего махачкалинское "Динамо" обыграло "Локомотив"

- Хорошая игра. Как я и говорил, она получилась открытой и обоюдно острой. В первом тайме у нас были хорошие выходы, но мы почему-то не били по воротам. Во втором тайме мы в физическом плане очень сильно добавили. Мы были намного ближе к победе, имея моменты и создавая их. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять, - цитирует Евсеева "Матч ТВ".
Благодаря победе над "Локомотивом" махачкалинское "Динамо" набрало шесть очков и лидирует в РПЛ. В следующем туре команда встретится на выезде с московским "Динамо".