Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
Динамо2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ТекстильщикЗавершен
Спартак Кострома
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Евсеев рассказал, за счёт чего махачкалинское "Динамо" обыграло "Локомотив"

Рулевой махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев считает, что его команда сумела удивить "Локомотив" тактическими изменениями в матче второго тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо" Мх
По словам специалиста, именно перестроения после перерыва помогли хозяевам переломить ход встречи и добиться победы.

- Хорошая игра. Как я и говорил, она получилась открытой и обоюдно острой. В первом тайме у нас были хорошие выходы, но мы почему-то не били по воротам. Во втором тайме мы в физическом плане очень сильно добавили. Мы были намного ближе к победе, имея моменты и создавая их. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять, - цитирует Евсеева "Матч ТВ".

Благодаря победе над "Локомотивом" махачкалинское "Динамо" набрало шесть очков и лидирует в РПЛ. В следующем туре команда встретится на выезде с московским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится