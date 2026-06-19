По информации источника, представители спортивного блока клуба в ближайшее время обсудят с Александром Довбней возможное продление контракта.
Российский футболист выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. Всего за красно-белых голкипер провел на поле 19 минут. Текущее соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 39-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 50 тысяч евро.
Источник: Metaratings
"Спартак" хочет продлить контракт с 39-летним голкипером - источник
"Спартак" готов продлить соглашение с футболистом.
Фото: ФК "Спартак"