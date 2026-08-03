Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, руководство "Локомотива" сразу дало понять, что не намерено обсуждать возможный уход своего полузащитника.
Источник сообщает, что стамбульский клуб направил железнодорожникам запрос о готовности начать переговоры, однако московский клуб ответил отказом. До этого представители "Галатасарая" связывались с окружением футболиста, но были перенаправлены к "Локомотиву", поскольку пункт об отступных не распространяется на клубы чемпионата Турции.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро.
"Локомотив" ответил "Галатасараю" на предложение по Батракову - источник
Попытка "Галатасарая" выйти на переговоры по трансферу Алексея Батракова не получила продолжения.
Фото: ФК "Локомотив"