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"Локомотив" ответил "Галатасараю" на предложение по Батракову - источник

Попытка "Галатасарая" выйти на переговоры по трансферу Алексея Батракова не получила продолжения.
Фото: ФК "Локомотив"
Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, руководство "Локомотива" сразу дало понять, что не намерено обсуждать возможный уход своего полузащитника.

Источник сообщает, что стамбульский клуб направил железнодорожникам запрос о готовности начать переговоры, однако московский клуб ответил отказом. До этого представители "Галатасарая" связывались с окружением футболиста, но были перенаправлены к "Локомотиву", поскольку пункт об отступных не распространяется на клубы чемпионата Турции.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро.

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