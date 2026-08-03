По информации источника, "Чорум" сделал предложение "Спартаку" по трансферу Ливая Гарсии.
Футболист выступает за московский клуб с начала февраля 2025 года. В прошедшем сезоне за красно-белых форвард провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение игрока со "Спартаком" рассчитано до конца июня 2028 года.
Источник: журналист Огюз Орук
Турецкий клуб хочет купить нападающего "Спартака" - источник
Клуб турецкой Суперлиги сделал предложение "Спартаку" по трансферу форварда.
Фото: ФК "Спартак"