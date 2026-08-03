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Турецкий клуб хочет купить нападающего "Спартака" - источник

Клуб турецкой Суперлиги сделал предложение "Спартаку" по трансферу форварда.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Чорум" сделал предложение "Спартаку" по трансферу Ливая Гарсии.

Футболист выступает за московский клуб с начала февраля 2025 года. В прошедшем сезоне за красно-белых форвард провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение игрока со "Спартаком" рассчитано до конца июня 2028 года.

Источник: журналист Огюз Орук

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