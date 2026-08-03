Четвёртая победа "Нижнего Новгорода" и успех "Урала" на Дальнем Востоке. Обзор 4-го тура Первой лиги

"Нижний Новгород" пока идёт на старте сезона без потерь, очередной жертвой команды Вадима Гаранина стал "Шинник", ранее на старте сезона не проигравший ни разу. Тон встрече задал быстрый гол Шильникова, которому максимально помог рикошет от Карпова, затем невысокий Соколов головой направил мяч в дальнюю штангу, а в конце первого тайма Грулёв не реализовал выход один на один с Митровым.
Решающий рывок нижегородцы оформили уже после перерыва - сначала Соколов сыграл в "стенку" с Пополитовым и поразил дальний угол, а затем Глеб оформил и второй ассист, навесив к линии вратарской, откуда Калинский в падении головой поразил цель. Команда Дениса Бояринцева безнадежной не выглядела, но свои моменты реализовать не смогла. 3:0 - ярославцы терпят первое поражение в первенстве, а "Нижний Новгород" выбивает на старте 12 из 12 очков и закрепляется на вершине таблицы.
"Урал" уверенно победил на Дальнем Востоке
Сергей Юран летом на пару недель возглавил "СКА-Хабаровск", однако затем принял "Урал", и уже в начале августа пожаловал на Дальний Восток. Игра обещала быть принципиальной, однако получилась максимально односторонней. "Шмели" уже в первом тайме имели немало моментов - Мамин головой направил мяч в штангу, Секулич трижды не реализовал свои шансы, также Ботнарь выручил после дальнего удара Ишкова. Зато в начале второго тайма эта парочка сообразила-таки гол - Ишков выиграл верх и скинул мяч на Секулича, который из штрафной уложил мяч в правый угол.
Хабаровчане вскоре имели свой единственный шанс, но удар Глотова из-за пределов штрафной угодил в перекладину. Тут же хозяева сфолили против Кордейро в своей штрафной, а Секулич уверенно реализовал пенальти. Следом был убойный момент у Итало, удар которого с близкого расстояния парировал Ботнарь, а ближе к концу встречи гол организовали два уральских джокера - Боков отдал на левый край штрафной на Фуррье, новобранец "шмелей" отдал обратно Денису, а тот с носка отправил мяч в дальний нижний угол. 0:3 - "Урал" с семью очками идёт в группе лидеров, а "СКА-Хабаровск" застревает на последнем месте с нулём очков в активе.
"Велес" выбирается на второе место
"Ротор" после поражения в стартовом туре в Нижнем Новгороде не расклеился и быстро напомнил, что команда вообще-то была в одном мяче от выхода в РПЛ, одержав две победы. Гостевая встреча с "Велесом" началась с обмена неплохими ударами, но дальше перетекла в позиционное русло. На 31-й минуте хозяева забили усилиями Королькова, однако тот в момент скидки Волкова головой забрался в оффсайд. А уже через пару минут отличились волжане - Симонян навесил с левого фланга, Эльдарушев выиграл борьбу за позицию у Колоскова и после гроссмейстерской паузы поразил цель с линии вратарской.
Впрочем, закрепить успех гостям не удалось, а "Велес", в отличие от игры в Красноярске, сумел проявить характер, плюс удачно сработали замены Алексея Стукалова. В середине второго тайма Корольков с левого края штрафной прострелил на ближнюю штангу, а Тарасенко закатил мяч в ближний угол. А развязка наступила на 84-й минуте встречи, когда после прострела Шубина Мурза подхватил мяч в штрафной и пробил с левой под перекладину. В концовке Тарасенко ещё мог оформить дубль, но после удара Захара мяч отскочил в планку. 2:1 - "Велес" добивается третьей победы и неожиданно взбирается на второе место, "Ротор" в группе команд с шестью очками.
Первая победа "Ленинградца"
"Ленинградец" в прошлом туре отобрал очки у "Урала", а во втором домашнем матче принимал не менее статусный "Сочи", который ранее разнёс тульский "Арсенал". Однако статус фаворита южане не оправдали, и даже в первом тайме моменты хозяев были острее - Емельянов не пробил Дёгтева с угла вратарской, а Стефанович после ошибки Марсело не попал в дальний угол. В ответ Игнатов совершил слаломный проход, но уткнулся в голкипера. После перерыва был хороший момент у Макарчука, но Смирнов справился, а в ответ после углового Кудрявцев головой направил мяч в перекладину.
Лишь на 64-й минуте случился первый гол - у Кенфака явно не получился удар с радиуса штрафной, но Кулишев удачно подставил голову. Дальше случилась потасовка, по итогам которой главный арбитр удалил с поля Родина и Игнатова, а решающее слово хозяева сказали за десять минут до конца - сумасшедший проход правого защитника Николаева привёл к автоголу Калинина. Игорь исправился через несколько минут, головой замкнув кросс Магаля с правого фланга, но на большее команду Игоря Осинькина не хватило. 2:1 - "Ленинградец" впервые забивает и побеждает в новом сезоне, у "Сочи" уже второе поражение и место неподалеку от зоны вылета.
Первое поражение "Торпедо"
Тульский "Арсенал" после пары осечек принимал "Торпедо", которое на старте сезона не проигрывало. Мощное начало хозяева быстро сошло на нет, но и давление автозаводцев практически не приносило остроты. Ключевой эпизод произошел на 38-й минуте - Глушков вошел в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю штангу, а Пенчиков в касание пробил в противоход Солдатенко. Торпедовцы включились после перерыва - Мелихов в двух эпизодах подряд спас после ударов Орехова с линии штрафной и Корнюшина головой после углового, а Камара затем пробил рядом со штангой.
В концовке команда Александра Сторожука также была близка к голу - удар Аджибоны парировал Мелихов, Каштанов головой не попал в открытый угол, Камара после углового и скидки головой пробил в перекладину, а уже в компенсированное время не попал в створ с правого края штрафной. Наконец, на пятой добавленной минуте после выноса Солдатенко Цыпченко поразил цель, но гол был отменён из-за оффсайда у Дмитрия в момент скидки Каштанова. 1:0 - "Торпедо", несмотря на 2,1 xG, не забивает и впервые проигрывает, "Арсенал" же имеет в активе шесть очков.
Дубля Калмыкова не хватает для победы
Костромской "Спартак" принимал "Енисей" на "Арене Химки" под соответствующий баннер своих болельщиков - "Утомлённые Химками". Совсем скоро красно-белые вернутся в родные края, а пока у них неплохо получается и в Подмосковье. Счёт довольно быстро открыл лучший снайпер сезона Калмыков - после заброса Жилмостных Амур удачно принял мяч, развернул Богатырёва и низом пробил в дальний угол. Гости ответили в заключительной трети первого тайма - Шершов на правом краю штрафной сыграл в "стенку" с Ивановым и прострелил на дальнюю, а Масловский пробил в противоход бывшему одноклубнику Шамову.
После перерыва Калмыков в одном из эпизодов пробил в штангу, а на исходе часа игры оформил дубль - после выноса Шамова и пары выигранных единоборств вверху Амур обыграл Опарина и с острого угла поразил цель. Этот мяч стал седьмым для Калмыкова в четырёх турах, притом что конкуренты не забили больше трёх. Дело шло к победе костромичей, но за 10 минут до конца сработало правило бывших - новичок "Енисея" Тлехугов, в прошлом сезоне игравший за "Спартак", вошел в штрафную с правого края, убрал под левую и пробил точно под дальнюю штангу. 2:2 - "Спартак" пока без поражений, а кроме Калмыкова там никто не забивал, а "Енисей" с семью очками идёт в группе преследователей.
"КАМАЗ" отскочил в Уфе
"Уфа" в понедельник принимала "КАМАЗ" - одни намеревались продолжить преследование "Нижнего Новгорода", вторые хотели разжиться первыми очками в сезоне. В первом тайме дежурный суперсэйв оформил ветеран Беленов, отразивший тяжелый удар Султонова в своём 200-м матче в форме башкирского клуба, его визави Замерец также не был обделен работой. А самый резонансный эпизод случился перед самым перерывом - стычка у бровки привела к удалению Юсупова, а также тренеров хозяев Тетрадзе и Щербаченко.
Правда, численное преимущество "КАМАЗу" дивидендов не принесло, более того, на исходе часа игры Якуев совершил проход с левого фланга в штрафную, обыграл троих соперников и поразил ближний угол. Челнинцы долгое время не могли ничего создать, а хозяева могли снять все вопросы, но опасный удар Кутина головой парировал Замерец. А подопечные Антона Хазова всё-таки спаслись, причём усилиями джокеров - Попов навесил с правого фланга, а позабытый всеми Богданец головой испортил юбилей Беленову. 1:1 - "Уфа" всё равно идёт без поражений, "КАМАЗ" набирает первое очко в сезоне.
"Челябинск" победил в Ульяновске
В Ульяновске встречались две амбициозные команды, которые на старте слегка забуксовали. Третье поражение явно не входило в планы "Волги" и "Челябинска", а успешнее со своей задачей справились подопечные Романа Пилипчука. На 19-й минуте Бердников с правого фланга исполнил перевод на дальний край штрафной, а позабытый всеми Гаджимурадов был точен. А через 10 минут Сафронов вошел в штрафную на дриблинге и покатил свободному Урванцеву, который в касание уложил мяч в дальний нижний угол.
Попытки волжан вернуться в игру не приносили успеха, более того, моменты южноуральцев были острее - так, Бабурин отразил удар Левина с убойной позиции, а Н'Диайе в контратаке пробил мимо вратаря, но попал в штангу. 0:2 - "Челябинск" добивается второй победы в сезоне, у "Волги" один успешный матч и три неудачи.
"Нефтехимик" обыграл "Текстильщик"
"Нефтехимик" бодро начал домашний матч с "Текстильщиком", и если с парой попыток от хозяев справился Фадеев, то удар Алейникова с 18 метров на исходе 8-й минуты оказался неберущимся и для Семёна. Автор голевой передачи Васильев вскоре мог забить сам, но его удар отразила штанга, а в середине первого тайма счёт мог сравнять Першин, пробивший мимо голкипера, но Мусалов подстраховал своих, выбив мяч с ленточки.
После этого особо опасных моментов в игре больше и не возникало, разве что в самом конце Кахидзе мог поставить жирную точку, но после паса Котика пробил выше створа. 1:0 - "Нефтехимик" Роберта Евдокимова пока дважды побеждает и проигрывает, причём всякий раз с низовыми тоталами, "Текстильщик" в новом варианте состава пока без побед.