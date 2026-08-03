По информации источника, нижегородцы готовы выкупить Юрия Горшкова из "Зенита". Сине-бело-голубые не препятствуют уходу футболиста.
Горшков выступает за петербургский клуб с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне левый защитник провел 15 матчей и отдал 1 результативную передачу в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027 года.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Защитник "Зенита" может перейти в "Нижний Новгород"
Футболист может продолжить карьеру в Первой лиге.
Фото: ФК "Зенит"