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Защитник "Зенита" может перейти в "Нижний Новгород"

Футболист может продолжить карьеру в Первой лиге.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, нижегородцы готовы выкупить Юрия Горшкова из "Зенита". Сине-бело-голубые не препятствуют уходу футболиста.

Горшков выступает за петербургский клуб с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне левый защитник провел 15 матчей и отдал 1 результативную передачу в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027 года.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

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