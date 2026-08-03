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"Факел" заключил контракт с защитником из Марокко

"Факел" усилил правый фланг обороны Ходейфой Эль-Мхассани.
Фото: ФК "Факел"
Воронежский клуб официально объявил о переходе марокканского защитника, который присоединился к команде на правах свободного агента.

Стороны заключили соглашение сроком на два года. Также договор предусматривает возможность продлить сотрудничество еще на один сезон.

В прошлом сезоне защитник провел 26 матчей за "ФУС Рабат", забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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