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Стало известно, какую зарплату требует Глушенков от "Зенита" - источник

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков рассчитывает на улучшение условий действующего контракта.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, футболист рассчитывает получать зарплату, сопоставимую с той, которую петербургский клуб был готов предложить Константину Тюкавину.

По информации источника, летом стороны были близки к подписанию нового соглашения до 2030 года. Предполагалось, что Глушенков будет зарабатывать около 20 миллионов рублей в месяц, а также получит 300 миллионов рублей в качестве подписного бонуса. Однако переговоры были приостановлены.

Как утверждает Карпов, после появления информации о готовности "Зенита" предложить Тюкавину около 4 миллионов евро в год Глушенков уведомил клуб, что прежние условия его больше не устраивают. Теперь полузащитник рассчитывает на зарплату не менее 3,7 миллиона евро (почти 28 миллионов рублей) за сезон.

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