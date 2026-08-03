Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, футболист рассчитывает получать зарплату, сопоставимую с той, которую петербургский клуб был готов предложить Константину Тюкавину.
По информации источника, летом стороны были близки к подписанию нового соглашения до 2030 года. Предполагалось, что Глушенков будет зарабатывать около 20 миллионов рублей в месяц, а также получит 300 миллионов рублей в качестве подписного бонуса. Однако переговоры были приостановлены.
Как утверждает Карпов, после появления информации о готовности "Зенита" предложить Тюкавину около 4 миллионов евро в год Глушенков уведомил клуб, что прежние условия его больше не устраивают. Теперь полузащитник рассчитывает на зарплату не менее 3,7 миллиона евро (почти 28 миллионов рублей) за сезон.
Стало известно, какую зарплату требует Глушенков от "Зенита" - источник
Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков рассчитывает на улучшение условий действующего контракта.
Фото: ФК "Зенит"