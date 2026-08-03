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ЦСКА отказался от покупки нападающего за 15 млн евро

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сделал заявление по переговорам клуба с "Гезтепе".
Фото: ФК "Гезтепе"
Кирилл Брейдо подтвердил, что "армейцы" вели переговоры с турецким клубом по трансферу нападающего.

"ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вёл переговоры с турецким клубом "Гёзтепе". Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров", - написано в Telegram-канале Брейдо.

Ранее президент "Гезтепе" Расмус Анкерсен заявил, что клубы согласовали все детали перехода. Он отметил, что руководство ждет финального ответа от ЦСКА.

Жуан Сантос защищает цвета турецкого клуба с августа 2025 года. В прошедшем сезоне за "Гезтепе" нападающий провел 32 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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