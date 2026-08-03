"Лично я пока не вижу "Краснодар" в числе фаворитов в борьбе за чемпионство в этом сезоне. Думаю, главный фаворит "Зенит", и, наверное, "Спартак". Но "Краснодар" точно должен быть в тройке. Плюс сейчас вернется Кордоба, он, как я уже неоднократно говорил, может в одиночку затащить команду в призеры. Но на старте "Краснодар" многовато пропускает для топ-клуба: если бы чуть повезло, то "Факел" вчера мог забить как минимум четыре гола", - сказал Мостовой.
"Краснодар" одержал победу над "Факелом" со счетом 3:2 в 2-м туре РПЛ. В следующем 3-м туре команда Мусаева на выезде встретится с московским "Спартаком".
Мостовой: пока не вижу "Краснодар" в числе претендентов на золото
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"