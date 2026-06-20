Калинин сравнил уровень футбола в России и Греции

- Если брать последние годы в "Факеле" и до этого, то РПЛ стала слабее, но в России хороший уровень футбола. Если брать средний уровень, то РПЛ сильнее Суперлиги, - приводит слова Калинина "РБ Спорт".
С 2025 года Игорь Калинин является центральным защитником греческого "Пансерраикоса", а ранее он выступал за воронежский "Факел", "Ростов", екатеринбургский "Урал", московское "Динамо" и казанский "Рубин".
По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет, серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".