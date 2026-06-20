Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
3 - 0 3 0
ГаитиЗавершен
Турция
0 - 1 0 1
ПарагвайЗавершен
Нидерланды
20:00
ШвецияНе начат
Германия
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Калинин сравнил уровень футбола в России и Греции

Защитник Игорь Калинин сравнил уровень футбола в России и Греции.
Фото: ФК "Факел"
По словам Калинина, футбола в России сильнее, чем в Греции.

- Если брать последние годы в "Факеле" и до этого, то РПЛ стала слабее, но в России хороший уровень футбола. Если брать средний уровень, то РПЛ сильнее Суперлиги, - приводит слова Калинина "РБ Спорт".

С 2025 года Игорь Калинин является центральным защитником греческого "Пансерраикоса", а ранее он выступал за воронежский "Факел", "Ростов", екатеринбургский "Урал", московское "Динамо" и казанский "Рубин".

По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет, серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится