"Показываю 30% от своих возможностей". Легионер ЦСКА - о своей адаптации

На данный момент я показываю 30% от своих возможностей. Если говорить о прогрессе, то для меня очень важно доверие со стороны тренерского штаба, плюс потребовалось время на адаптацию.
Я знаю свои качества и хорошо понимаю собственный уровень", - сказал Попович.
Матия Попович, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к ЦСКА в сентябре прошлого года, перейдя из "Наполи" U-20. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек провел два матча за команду в РПЛ и записал на свой счет один забитый гол и результативную передачу. Всего в активе Поповича 2+5 по системе гол плюс пас в 20 играх за "армейцев".
Источник: "Матч ТВ"