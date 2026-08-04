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"Показываю 30% от своих возможностей". Легионер ЦСКА - о своей адаптации

Полузащитник ЦСКА Матия Попович высказался об адаптации в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я четко понимаю, что могу дать команде.

На данный момент я показываю 30% от своих возможностей. Если говорить о прогрессе, то для меня очень важно доверие со стороны тренерского штаба, плюс потребовалось время на адаптацию.

Я знаю свои качества и хорошо понимаю собственный уровень", - сказал Попович.

Матия Попович, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к ЦСКА в сентябре прошлого года, перейдя из "Наполи" U-20. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек провел два матча за команду в РПЛ и записал на свой счет один забитый гол и результативную передачу. Всего в активе Поповича 2+5 по системе гол плюс пас в 20 играх за "армейцев".

Источник: "Матч ТВ"

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