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Журавель - о Даку в "Спартаке": политические аспекты сойдут на нет, если будет забивать

Известный комментатор Тимур Журавель в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном переходе Мирлинда Даку из "Рубина" в "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"
- Что ждет Даку в "Спартаке" с учетом очевидного неприятия со стороны болельщиков?

- Да я бы не назвал его очевидным. Даку - машина по голам, адаптированная к нашей лиге. Позитивных пунктов гораздо больше. Что сложный характер и политические аспекты, это все сойдет на нет, если будет забивать. В "Рубине" уже извинился, история с криками – перелистанная страница.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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