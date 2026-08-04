Журавель - о Даку в "Спартаке": политические аспекты сойдут на нет, если будет забивать

Rusfootball.info высказался о возможном переходе Мирлинда Даку из "Рубина" в " Известный комментатор Тимур Журавель в беседе свысказался о возможном переходе Мирлинда Даку из "Рубина" в " Спартак ".

Фото: ФК "Рубин"

- Что ждет Даку в "Спартаке" с учетом очевидного неприятия со стороны болельщиков?



- Да я бы не назвал его очевидным. Даку - машина по голам, адаптированная к нашей лиге. Позитивных пунктов гораздо больше. Что сложный характер и политические аспекты, это все сойдет на нет, если будет забивать. В "Рубине" уже извинился, история с криками – перелистанная страница.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info