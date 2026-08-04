Журавель рассказал, почему "Локомотиву" стоит продать Батракова

Rusfootball.info высказался о возможном уходе Алексея Батракова из " Известный телеведущий Тимур Журавель в беседе свысказался о возможном уходе Алексея Батракова из " Локомотива ".

Фото: ФК "Локомотив"

- Батракова во что бы то ни стало надо продать за хорошие деньги, чтобы закрыть дыру в бюджете, или без него совсем все будет туго?



- Учитывая, сколько игроков ушло, речь о результате в чемпионате не идет. Необходимо свести баланс, и продажа Батракова здесь ключевой фактор. Если сейчас не продать, в таком "Локомотиве" даже за полгода трансферная сумма резко упадет. Это будет уже не лидер команды с третьего места, а игрок из середины таблицы. Сейчас - момент "х".



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info