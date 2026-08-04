Ловчев объяснил, почему Ливаю Гарсии необходимо покинуть "Спартак"

"А Ливаю Гарсии надо куда-то уходить, потому что, во-первых, теперь он станет уже третьим форвардом команды. И, во-вторых, в него не особенно-то верит главный тренер. Потому что если бы он в него верил, то ставил бы в состав. А Карседо его не ставит", - сказал Ловчев "РИА Новости".
Ливай Гарсия перешел из афинского АЕКа в московский "Спартак" в феврале 2025 года. В текущем сезоне нападающий не провел ни одного матча за красно-белых. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.