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Ловчев объяснил, почему Ливаю Гарсии необходимо покинуть "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о перспективах нападающего красно-белых Ливая Гарсии на фоне слухов о подписании Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Спартак"
Евгений Ловчев заявил, что главный тренер "Спартака" не верит в нападающего.

"А Ливаю Гарсии надо куда-то уходить, потому что, во-первых, теперь он станет уже третьим форвардом команды. И, во-вторых, в него не особенно-то верит главный тренер. Потому что если бы он в него верил, то ставил бы в состав. А Карседо его не ставит", - сказал Ловчев "РИА Новости".

Ливай Гарсия перешел из афинского АЕКа в московский "Спартак" в феврале 2025 года. В текущем сезоне нападающий не провел ни одного матча за красно-белых. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

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