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Воспитанник "Зенита" продолжит карьеру в "Хетафе"

24-летний защитник подписал контракт с клубом Ла Лиги.
Фото: ФК "Хетафе"
Центральный защитник Саба Сазонов стал игроком "Хетафе", сообщает пресс-служба испанского клуба. 24-летний футболист перешел в качестве свободного агента, покинув после истечения срока контракта итальянский "Торино".

Сазонов является воспитанником петербургского "Зенита". За свою карьеру он также выступал за московское "Динамо", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Эмполи". Игрок покинул Российскую Премьер-Лигу в августе 2023 года и с тех пор принял участие в 13 матчах Серии А, в которых отыграл 350 минут и получил две желтые карточки.

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