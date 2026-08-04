Салах согласовал контракт с новым клубом - источник

Экс-форвард "Ливерпуля" близок к подписанию контракта.

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Как сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу, крайний нападающий Мохамед Салах близок к переходу в "Трабзонспор". По данным источника, стороны уже согласовали контракт на два года.



Этим летом 34-летний Салах покинул "Ливерпуль", за который выступал с 2017 года. В прошлом сезоне вингер забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче за английскую команду во всех турнирах.