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Козлов: я очень рад, что Сперцян смог уйти в "Аль-Ахли"

Футболист ЦСКА Данила Козлов высказался о переходе Эдуарда Сперцяна из "Краснодара" в "Аль-Ахли".
Фото: личный архив Эдуарда Сперцяна
Данила Козлов пожелал удачи Эдуарду Сперцяну в новой команде.

"Я очень рад, что он смог уйти из "Краснодара", потому что знаю, что Эдуард хотел попробовать себя в других лигах. Уверен, что у него все там получится, потому что видно, как он выделяется. Когда я был в "Краснодаре", многому научился у Сперцяна, желаю ему только удачи", - сказал Козлов "Матч ТВ".

Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в "Аль-Ахли" в июле 2026 года. Атакующий полузащитник подписал соглашение с новым клубом до конца июня 2029 года.

Данила Козлов выступал за "быков" вместе со Сперцяном с 2024 по 2026 год. В феврале хавбек перешел в московский ЦСКА.

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