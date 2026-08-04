Козлов: я очень рад, что Сперцян смог уйти в "Аль-Ахли"

"Я очень рад, что он смог уйти из "Краснодара", потому что знаю, что Эдуард хотел попробовать себя в других лигах. Уверен, что у него все там получится, потому что видно, как он выделяется. Когда я был в "Краснодаре", многому научился у Сперцяна, желаю ему только удачи", - сказал Козлов "Матч ТВ".
Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в "Аль-Ахли" в июле 2026 года. Атакующий полузащитник подписал соглашение с новым клубом до конца июня 2029 года.
Данила Козлов выступал за "быков" вместе со Сперцяном с 2024 по 2026 год. В феврале хавбек перешел в московский ЦСКА.