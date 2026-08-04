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Журавель - о требовании Глушенкова по зарплате: доход латиноамериканцев в "Спартаке" лучше

Известный комментатор и блогер Тимур Журавель в беседе с Rusfootball.info высказался о ситуации с контрактом Максима Глушенкова в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
- Глушенков просит зарплату в 3,7 миллиона. Адекватны в условиях изоляции такие суммы?

- Латиноамериканцы имеют лучшие зарплаты в "Спартаке", Кордоба тоже. Речь не об адекватности, а о том, что диктует рынок. Помнится, анекдот ходил в свое, как Аршавин торговался за контракт. Звезды "Зенита" всегда понимали, что они должны стоить дорого.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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