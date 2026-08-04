Непомнящий - о Даку в "Спартаке": у меня не совсем оптимистичный прогноз

"Трансфер хороший, но вопрос в том, насколько Даку готов адаптироваться к болельщикам, команде и игре. В "Рубине" он был единственным лидером, а здесь будет одним из лидеров. У меня не совсем оптимистичный прогноз.Не думаю, что ему легко удастся вписаться и в структуру игры, и в отношения с болельщиками. Но болельщики быстро прощают и забывают о политике, когда человек отдаётся полностью", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Нападающий Мирлинд Даку защищает цвета "Рубина" с июля 2023 года. За прошедший сезон он провёл 24 встречи в рамках чемпионата, отличившись 10 голами и одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 9 млн евро. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Спартак" достиг договорённости с Даку о переходе.