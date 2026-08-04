Непомнящий - о Даку в "Спартаке": у меня не совсем оптимистичный прогноз

Фото: ФК "Рубин"

"Трансфер хороший, но вопрос в том, насколько Даку готов адаптироваться к болельщикам, команде и игре. В "Рубине" он был единственным лидером, а здесь будет одним из лидеров. У меня не совсем оптимистичный прогноз.