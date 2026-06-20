Пестряков - об уходе Дзюбы: выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него

Футболист "Акрона" Дмитрий Пестряков высказался об уходе Артема Дзюбы из клуба.

Фото: ФК "Акрон"

Можно сказать, он нас воспитывал, а сейчас выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него.