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Пестряков - об уходе Дзюбы: выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него

Футболист "Акрона" Дмитрий Пестряков высказался об уходе Артема Дзюбы из клуба.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Пестрякова, Дзюба воспитывал молодых футболистов, а теперь им придется обходиться без него.

- После ухода Артема на нас ложится еще чуть больше ответственности.
Можно сказать, он нас воспитывал, а сейчас выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него.

Будем показывать, какие уроки усвоили, а какие нет, - цитирует Пестрякова "СЭ".

Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года - он объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2025/26. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба, а также чемпионата России и национальной команды страны.

По итогам минувшего сезона волжане заняли 13 место в турнирной таблице российского чемпионата и остались в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над "Ротором" с общим счетом 2:1.

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