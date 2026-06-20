Пестряков - об уходе Дзюбы: выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него

- После ухода Артема на нас ложится еще чуть больше ответственности.
Можно сказать, он нас воспитывал, а сейчас выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него.
Будем показывать, какие уроки усвоили, а какие нет, - цитирует Пестрякова "СЭ".
Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года - он объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2025/26. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба, а также чемпионата России и национальной команды страны.
По итогам минувшего сезона волжане заняли 13 место в турнирной таблице российского чемпионата и остались в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над "Ротором" с общим счетом 2:1.