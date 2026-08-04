Нападающий Мирлинд Даку не был включен в заявку "Рубина" на кубковую игру против московской "Родины" в Пути РПЛ Кубка России.
Напомним, ранее албанец провел, вероятно, последний матч в составе казанской команды против "Акрона" (2:1). Сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта со "Спартаком".
Втреча "Родина" - "Рубин" состоится сегодня, 4 августа, и начнется в 18:30 по Москве.
Даку нет в заявке "Рубина" на игру Кубка России
Нападающий не примет участия в кубковом матче с "Родиной".
Фото: ФК "Рубин"