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Даку нет в заявке "Рубина" на игру Кубка России

Нападающий не примет участия в кубковом матче с "Родиной".
Фото: ФК "Рубин"
Нападающий Мирлинд Даку не был включен в заявку "Рубина" на кубковую игру против московской "Родины" в Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, ранее албанец провел, вероятно, последний матч в составе казанской команды против "Акрона" (2:1). Сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта со "Спартаком".

Втреча "Родина" - "Рубин" состоится сегодня, 4 августа, и начнется в 18:30 по Москве.

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