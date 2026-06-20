Как передаёт телеграм-канал "Мутко против", интерес к алжирскому футболисту проявляют "Спартак" и ЦСКА.
Отметим, что 28-летний игрок не был включён в заявку сборной Алжира на чемпионат мира 2026 года. В минувшем сезоне Туба провёл 40 матчей за "Панатинаикос" и отметился одной результативной передачей. По оценке Transfermarkt, стоимость защитника составляет 2,5 миллиона евро.
"Спартак" и ЦСКА нацелились на игрока сборной Алжира - источник
Защитник "Панатинаикоса" Ахмед Туба может оказаться в одном из московских клубов уже этим летом.
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