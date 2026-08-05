Мусаев - о победе над "Локомотивом": мы провели два ровных тайма

- Почему получились два разных тайма? Я не совсем согласен, мы провели два ровных тайма, во втором тайме у нас тоже были моменты.
Да, в конце "Локомотив" устроил навал и свой заслуженный мяч забил. Эта была игра двух хороших команд, поэтому матч получился таким напряженным, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 4 августа, ЦСКА на выезде одержал победу над московским "Локомотивом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (5:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов, в серии послематчевых пенальти Сильянов стал единственным игроком, не реализовавшим свою попытку.
Напомним, что ЦСКА и "Локомотив" выступают в группе D Кубка страны, также в этот квартет попали "Ростов" и тольяттинский "Акрон".