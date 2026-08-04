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Губерниев: "Акрон" - слабая команда, это видят все

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре "Акрона".
Фото: Global Look Press
По словам Губерниева, "Акрон" - слабая команда.

- Серьезный удар по российскому футболу. А мы планировали, что "Акрон" будет выигрывать у всех по 7:0? Команда слабая, это видят все. Вот и всё, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Сегодня, 4 августа, тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе уступил "Ростову" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4. Забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин.

В первом туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы на домашнем стадионе уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:5. Во втором туре чемпионата России команда Срджана Благоевича на своем поле проиграла казанскому "Рубину" 1:2. В следующем туре волжане сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

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