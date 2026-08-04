Пономарев: "Локомотив" выглядит не очень зрелой командой. ЦСКА выиграл по делу

Фото: ПФК ЦСКА

Локомотив " же выглядит какой-то не очень зрелой командой. Как будто они собрались после большого перерыва, не вошли в форму. В общем, ничего у них интересного нет.

- Армейцы по делу выиграли. Долго вели в счёте, но в концовке пропустили в суматохе. Но показали они очень неплохую игру: своевременный пас, с мячом хорошо работают, физически прекрасно готовы. И к Бориско нет никаких претензий.