Сильянов - о поражении от ЦСКА: я что, пенальтист что ли?

- Расстройства от пенальти нет, я что, пенальтист что ли? Пенальти — это лотерея. В первом тайме получилось вытащить мяч из пустых ворот, а во втором еще и забил, - сказал Сильянов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 4 августа, ЦСКА на выезде одержал победу над московским "Локомотивом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (5:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов, в серии послематчевых пенальти Сильянов стал единственным игроком, не реализовавшим свою попытку.
Напомним, что ЦСКА и "Локомотив" выступают в группе D Кубка страны, также в этот квартет попали "Ростов" и тольяттинский "Акрон".