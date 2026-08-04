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Сильянов - о поражении от ЦСКА: я что, пенальтист что ли?

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов высказался о поражении от ЦСКА в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Сильянова, у него нет расстройства от пенальти.

- Расстройства от пенальти нет, я что, пенальтист что ли? Пенальти — это лотерея. В первом тайме получилось вытащить мяч из пустых ворот, а во втором еще и забил, - сказал Сильянов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 4 августа, ЦСКА на выезде одержал победу над московским "Локомотивом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (5:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов, в серии послематчевых пенальти Сильянов стал единственным игроком, не реализовавшим свою попытку.

Напомним, что ЦСКА и "Локомотив" выступают в группе D Кубка страны, также в этот квартет попали "Ростов" и тольяттинский "Акрон".

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