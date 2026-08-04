Сильянов - о поражении от ЦСКА: я что, пенальтист что ли?

Фото: ФК "Локомотив"

- Расстройства от пенальти нет, я что, пенальтист что ли? Пенальти — это лотерея. В первом тайме получилось вытащить мяч из пустых ворот, а во втором еще и забил, - сказал Сильянов в эфире "Матч ТВ".