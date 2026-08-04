Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
0 - 4 0 4
РостовЗавершен
Родина
5 - 0 5 0
РубинЗавершен
Динамо Мх
1 - 2 1 2
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
1 - 1 (П 4 - 5) 1 145
ЦСКАЗавершен

Игдисамов - о матче с "Локомотивом": победы нужно одерживать в основное время

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над "Локомотивом" в Кубке России.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Игдисамова, победы нужно одерживать в основное время, особенно, когда у команды есть преимущество.

- Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое-что ломается, когда выходят новые игроки. У "Локомотива" также вышли основные футболисты.
В конце пропустили мяч, будем разбираться. Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом, - сказал Игдисамов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 4 августа, ЦСКА на выезде одержал победу над московским "Локомотивом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (5:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов, в серии послематчевых пенальти Сильянов стал единственным игроком, не реализовавшим свою попытку.

Напомним, что ЦСКА и "Локомотив" выступают в группе D Кубка страны, также в этот квартет попали "Ростов" и тольяттинский "Акрон".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится