Игдисамов - о матче с "Локомотивом": победы нужно одерживать в основное время

- Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое-что ломается, когда выходят новые игроки. У "Локомотива" также вышли основные футболисты.
В конце пропустили мяч, будем разбираться. Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом, - сказал Игдисамов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 4 августа, ЦСКА на выезде одержал победу над московским "Локомотивом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (5:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов, в серии послематчевых пенальти Сильянов стал единственным игроком, не реализовавшим свою попытку.
Напомним, что ЦСКА и "Локомотив" выступают в группе D Кубка страны, также в этот квартет попали "Ростов" и тольяттинский "Акрон".